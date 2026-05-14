◇MLBドジャース-ジャイアンツ(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)今季4度目の投手専念での先発登板となった大谷翔平選手。ジャイアンツ打線に6回のマウンドにも立ち、90球を投じ8奪三振無失点と好投を続け、規定投球回にも到達しました。大谷投手は初回、四球とヒットで2アウト1、3塁のピンチを背負うものの無失点。以降5回まで相手打線にヒットを許さず、7奪三振の圧巻投球を披露します。6回のマウンドにもあがると1死からル