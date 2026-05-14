核家族化が進み、地域のつながりも薄れる中、妊娠・出産・育児中の孤立が産後うつや虐待などにつながる可能性もあるとして、すべての親子が妊娠初期から継続的にサポートを受けられるような体制を作ろうと、国会議員の団体が作られ、初会合が13日に行われました。設立総会を行ったのは「妊娠期から家族を社会で支える議員連盟（ネウボラ議連）」です。ネウボラとは、フィンランドの母子保健システムで、妊娠中から子育て期まで、継