全国のミスタードーナツは、昨年大好評だったドーナツ「もっちゅりん」を期間限定で販売します（一部店舗を除く）。2026年5月14日からネットオーダーでの予約受付を開始しました。6月3日から店頭での販売と予約分の受け渡しを開始します。予約開始初日の5月14日はサイトが混雑するほどの大反響を呼んでいます。食べたい人は早めの予約がおすすめです。もちもちを超えた"もっちゅり食感"がまた楽しめちゃう昨年、ミスタードーナツ55