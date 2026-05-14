千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。5月10日（日）の同番組では、歯に衣着せぬ物言いで現在“プチブレイク”中の吉田結衣（カーネーション）が、ロケ中にスタッフに噛みつく一幕があった。©AbemaTV,Inc.今回は、吉田が憧れのドウェイン・ジョンソンと共演するための応援企画「カーネーション吉田 ドウェインへの道」を実施。プロドリフトドライバー・下田紗弥加のもと、マニュアル車