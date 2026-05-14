セブン-イレブン各店では、2026年５月14日から20日までの期間、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンなどが開催中です。5月12日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ・ローソンインスタント食品の無料券も「1個買うと1個もらえる」キャンペーン5月14日から始まった「1個買うと1個もらえる」キャンペーンは、ぜんぶで6つ。1つめの対象商品