5月14日、川崎ブレイブサンダースは、伊久江ロイ英輝、篠山竜青、野本建吾、米須玲音、津山尚大、長谷川技、山内ジャヘル琉人の7選手との契約が、2026－27シーズンも継続となることを発表した。 東京都出身で現在21歳の伊久江は、201センチ102キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。今シーズンのB1リーグ戦では37試合に出場し、1試合平均2.0得点0.7リバウン