日本マイクロニクスが急反騰し年初来高値を更新している。１３日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を４３９億円から４５７億円（前年同期比３８．０％増）へ、営業利益を１２３億円から１２９億円（同７０．４％増）へ、純利益を８２億円から９２億円（同９２．７％増）へ上方修正したことが好感されている。 主にメモリー向けプローブカードの生産能力拡大により、ＤＲＡＭ向