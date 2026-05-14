ムービン・ストラテジック・キャリアが一時ストップ高の２７７９円に買われる場面があった。１３日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を５０億円から５８億円（前期比５２．６％増）へ、営業利益を２２億９０００万円から２６億６０００万円（同５０．９％増）へ、純利益を１５億９０００万円から１７億５０００万円（同５１．７％増）へ上方修正したことが好感されている。 労働人口の減