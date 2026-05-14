東洋エンジニアリングは後場急騰している。きょう午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１９００億円（前期比３．９％増）、営業損益は３０億円の黒字（前期は１９０億３００万円の赤字）とした。期末一括配当予想は２５円と２期ぶりの復配を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。不採算案件の一掃や収益性改善施策の浸透で黒字を回