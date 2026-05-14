１４日に実施された３０年債入札（第９０回、クーポン３．７％）は、最低落札価格が９７円８０銭（利回り３．８５８％）、平均落札価格が９８円０２銭（同３．８４２％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２２銭で、前回（４月７日）の１８銭から拡大。応札倍率は３．４９倍となり、前回の３．１２倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS