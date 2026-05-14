大紀アルミニウム工業所が急伸し、年初来高値を更新した。同社は１４日午前１１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１６．８％増の３８６７億円、最終利益は同２．４倍の８８億４０００万円を見込む。大幅な増益予想を示し、評価された。 年間配当予想は同１５円増配の７０円とした。中東情勢の影響を除いたアルミの需要環境については、自動車向けを含め引き