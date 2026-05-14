午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２２、値下がり銘柄数は９０６、変わらずは３２銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、ガラス・土石、パルプ・紙、鉄鋼など。値下がりで目立つのは不動産、建設、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS