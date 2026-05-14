韓国で面識のない女子高生を刃物で殺害した23歳男の身元情報が公開された。【写真】「顔つきが悪魔」小学校で8歳女児を刺殺した韓国女教師の身元情報光州（クァンジュ）警察庁は5月14日、殺人および殺人未遂などの容疑で拘束されたチャン・ユンギの顔写真、生年月日などの身元情報を同庁のホームページで公開した。チャン・ユンギは2002年11月26日生まれの23歳で、逮捕当時は無職だった。光州で重大犯罪の被疑者の身元が公開された