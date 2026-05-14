味つけはほぼケチャップだけ。軽やかな後味【画像で見る】さっぱり洋風スープにちくわが活躍！「ちくわミネストローネ」おかずや汁物にちょっとたんぱく質を追加したい時に便利なちくわ。和食だけじゃなく、洋食でもバッチリおいしく食べられます。今回はちくわを使ったミネストローネのご紹介です。ケチャップを使って作るので家にある調味料ですぐに作れます！＊＊＊■ちくわミネストローネ 味つけはほぼケチャップだけ。軽