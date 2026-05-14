AHSは5月11日に、東京都台東区のふるさと納税返礼品に「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」をはじめとする、同社の製品が新たに加わることを発表した。●個人から法人まで使える実用性今回、新たに東京都台東区のふるさと納税返礼品として加わるのは、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と、「VOICEPEAK」シリーズおよび「Synthesizer V 2」シリーズのAHSキャラクター製品（「VOICEPEAK」シ