ケー・エフ・シー [東証Ｓ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.5％減の11.7億円になったが、27年3月期は前期比36.3％増の16億円に拡大する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を60円→65円(前の期は65円)に増額し、今期も前期比5円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.1％減の4.4億円に減り、売上