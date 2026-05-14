14日13時現在の日経平均株価は前日比49.80円（0.08％）高の6万3321.91円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は622、値下がりは906、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を160.50円押し上げている。次いでファナック が105.43円、ＴＤＫ が98.30円、東エレク が52.29円、スクリン が30.71円と続く。 マイナス寄与度は149.64