Ｗａｑｏｏ [東証Ｇ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常損益は1億3400万円の黒字(前年同期は5400万円の赤字)に浮上して着地した。 併せて、通期の同利益を従来予想の2億9400万円→3億9000万円(前期は1億5200万円)に32.7％上方修正し、増益率が93.4％増→2.6倍に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に