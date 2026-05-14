ムロコーポレーション [東証Ｓ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％増の12億円に伸び、27年3月期も前期比42.7％増の17.2億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比1円増の47円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24倍の3.6億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.3％→4.3％に改善