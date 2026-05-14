セントラル硝子 [東証Ｐ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.0％増の122億円になったが、27年3月期は前期比16.1％減の103億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比91.1％増の40.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.7％→9.2％に大幅改善した。 株探ニュース