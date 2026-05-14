日本ピグメントホールディングス [東証Ｓ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.5倍の17.9億円に急拡大し、従来予想の13.5億円を上回って着地。27年3月期も前期比5.7％増の19億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当100円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期