スルガ銀行 [東証Ｐ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比35.8％増の355億円に伸び、27年3月期も前期比33.7％増の475億円に拡大する見通しとなった。5期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の90億円に急拡大した。 株探ニュース