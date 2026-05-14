ぴあ [東証Ｐ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比82.7％増の43.4億円に拡大したが、27年3月期は前期比47.1％減の23億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→35円(前の期は無配)に増額し、今期は前期比5円減の30円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比66.8％減の3.2億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は