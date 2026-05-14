ニフコ [東証Ｐ] が5月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比1.7％減の512億円になり、27年3月期も前期比2.5％減の500億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を80円→110円(前の期は75円)に増額し、今期は84円とし、9月30日割当の株式分割を考慮した実質配当は1.8％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.9％増の118億円となっ