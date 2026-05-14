ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に出場。今季7試合目の先発登板で投手に専念。7回を投げ切り、相手打線を無失点に抑えた。今季は登板日には打席に立たない試合を設けるなど、二刀流としての起用法にも変化が見られる。5月は打撃不振に苦しみ、明日14日（同15日）は完全休養日となる模様。疲労の蓄積が懸念されている中、投球でも珍しいミスを犯した。 ■後続抑えるも、苦笑いで