2026年5月13日、香港メディアの香港01は、9年ぶりの訪中となるトランプ米国大統領が北京に到着し、車列を一目見ようと大勢の市民が詰め掛けたことを報じた。記事は、トランプ大統領が13日夜に北京首都国際空港に到着し、3日間にわたる中国への国事訪問を開始したと紹介。宿泊先とされるフォーシーズンズホテル北京近くの交差点には、到着前から100人以上の市民や各国メディア関係者が詰め掛けたと伝えた。そして、午後8時35分ごろ