押収された資料など＝14日午前、警視庁築地署国に無登録で海外法人が扱う金融商品への出資を勧誘したとして、警視庁生活経済課は14日までに、金融商品取引法違反（無登録営業）の疑いで、コンサルティング会社「グローバルインベストメントラボ」（東京、解散）の統括役で、会社役員大坂陽司容疑者（50）＝東京都港区元麻布＝ら6人を逮捕した。2014〜24年に約7300人から計約870億円を不正に集金したとみて捜査する。6人の逮捕