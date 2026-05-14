女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は15日、第35話が放送される。和泉侯爵家の千佳子（仲間由紀恵）の入院が決まり、病院内にただならぬ緊張感が走る。千佳子の手術を成功させようと病院中で準備をするが…。そんな中、りん（見上）と直美（上坂）が多田（筒井道隆）、今井（古川雄大）らに呼び出される。吉澤智子氏が脚本を手掛