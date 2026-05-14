◇MLBブルージェイズ5-3レイズ(日本時間14日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手が守備で珍プレーが起こりました。「4番・サード」で先発出場した岡本選手。1-1の9回、1アウト1塁から迎えたフェドゥシア選手のファウルボールを追って、客席のネットにダイブ。果敢なプレーを見せますが、ボールは無情にも岡本選手の頭上へ落下する珍事となりました。痛そうに頭を抱えると、審判員も心配そうに歩み寄り、岡本選