14日午前、栃木県・上三川町の住宅に何者かが押し入りその後、逃走しました。3人がケガをして病院に搬送されています。警察などによりますと14日午前9時半ごろ、栃木県上三川町の住宅から「家族がバールで殴られた」などと通報がありました。事件当時この家には60代の男性がおり、男性の家族は「犯人は駆け足で逃げた」などと話しているということです。男性2人と女性1人がケガをして、病院に搬送されたということです。警察は強盗