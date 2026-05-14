STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループ「KEY TO LIT」の中村嶺亜（29）が14日、都内で、化粧品ブランド「Pureal」TVCM制作記者発表会に登壇した。美容好きで知られる中村がアンバサダーに就任。高い発信力と誠実なイメージから起用された。スケートボードの経験者で知られる中村。“金メダル級”の個人的な頑張りエピソードを問われると、「大切な人のお祝い準備」と記載したフリップを掲げた。最近誕生日を迎えた祖母のために