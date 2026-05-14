「何か活用できませんか?」相続不動産の相談で、最も多く耳にするひと言です。実家、空き家、駐車場、農地、別荘地――。不動産の種類を問わず、「とにかく何かに使わなければ」と考える方は少なくありません。しかし、この問いかけには重要な前提が抜け落ちているケースがあります。「この不動産をどう活用するか」を考える前に、まず「活用するのか、それとも放置するのか」を明確に判断することが出発点です。「放置」という選