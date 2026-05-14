１４日のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第３４回で、ヒロインの母・美津（水野美紀）が食事を振る舞った際、「カレーライス」と伝えたことが、ＳＮＳで反響を呼んでいる。看護婦養成所で学ぶりん（見上愛）が、かつて働いた瑞穂屋を訪れ、出入りする健次郎（佐野晶哉）とともに母の美津から、ご飯の上にエビなどの煮込みが盛られた皿を差し出された。「何これ？」と言うりんに、美津は「カレーライス」。食べた２人が「苦い