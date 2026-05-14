敵地ブレーブス戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。8回途中5安打2失点、6奪三振と力投するもリリーフが打たれ、チームは1-4で敗戦。今永は3敗目を喫した。降板直前、味方が犯したミスにカブス地元局は落胆していた。8回のマウンドに上がった今永。先頭ハリスのバットを折り、ボテボテのゴロを打たせた。捕球した二塁手ホーナーが長い距離のグラブトスを試みるも、一塁手