本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投げ、4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームは4-0で勝利し、今季3勝目を挙げた。投球回は44回となり規定に到達。防御率0.82でナ・リーグトップに浮上した。大谷は初回に四球と安打を許すも以降は2三振を奪うなど3回を終えて無失点とした。その裏、ドジャースは9番エスピナル、1番ベッツの