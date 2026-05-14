今季もトレンドが続いている重ね着スタイル、組み合わせ方に悩むから苦手という人も。そんな人にぴったりのアイテムを【GU（ジーユー）】で発見！ 今回は、重ね着せずとも1枚でサマになる、異素材MIXのトップスに注目しました。シンプルながら華やかなシルエットで、いつものコーデを更新できそう。楽ちん & おしゃれを叶えたい大人女性は、ぜひゲットして。 異素材ミックスなら1枚で華やか 【GU