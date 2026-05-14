俳優の磯村勇斗が「ＳｎｏｗＭａｎ」深澤辰哉との意外な関係について明かした。Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「ソウルメイト」でＷ主演を務める韓国の男性６人組「２ＰＭ」のオク・テギョンとともに、１４日に生放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に出演した磯村。スタジオの深澤とは「大学の時の同級生で、一緒に授業も受けたし、大学が遠かったのでそこまでバスに一緒に乗ったり」と以前