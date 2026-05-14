◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル最強）楽天は１４日、オリックス戦のスタメンを発表した。先発マウンドはホセ・ウレーニャ投手。中５日で登板する助っ人右腕の投球に注目が集まる。５連敗中で得点力不足に苦しむチームは打線を組み替えた。黒川史陽内野手が２番に入り、中島大輔外野手が「９番・左翼」でスタメン復帰した。以下、楽天のスタメン。【楽天】１番・右翼佐藤２番・二塁黒川３番・中