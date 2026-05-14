◆パ・リーグ楽天―オリックス（１４日・楽天モバイル）スタメンが発表された。連勝で貯金を再び今季最多タイの１０に伸ばしたいオリックスは、仙台市出身の麦谷が「８番・右翼」で先発。中川、紅林はベンチスタートとなった。先発のマウンドには、ここまで全５試合でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）達成と安定感抜群の２１３センチ右腕・ジェリーが上がる。【オリックス】１番・三塁宗２番・中堅渡部