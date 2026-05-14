【新華社北京5月14日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は14日午前、国賓として訪中したトランプ米大統領と北京の人民大会堂で会談した。習主席は次のように指摘した。現在、100年に1度の変動が加速し、国際情勢は変化と混乱が交錯しており、世界はまた新たな岐路に立たされている。中米はいわゆる「トゥキディデスの罠」を乗り越え、大国関係の新たなパラダイムを構築することができるのか。手を携えてグローバルな