『今日好き』メンバーで一番上品な高校生は？ おてんば女子4人があるメンバーを指し、「お嬢様感すごい」など満場一致となる場面があった。【映像】『今日好き』メンバーで一番上品な美女（写真あり）ABEMAにて5月13日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#55では、『今日好き』で一番上品なメンバーの話題で盛り上がった。今回は賑やか系の女子たちが清