ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、アメリカと中国の首脳会談を前に、「ロシアによる侵攻の終結が提起されることを期待している」と述べました。【映像】黒煙と炎が立ち上るウクライナの街の様子ゼレンスキー大統領は13日、ルーマニアで開かれた、東ヨーロッパのNATO＝北大西洋条約機構加盟国による首脳会議に出席しました。ゼレンスキー氏はアメリカのトランプ大統領の中国訪問を巡り、「ロシアによる侵攻の終結が提起