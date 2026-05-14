ニューヨークで多くの支持を集めてきた老舗の日本食レストランが新たな店舗をオープンし、駆け付けたニューヨークの政財界の関係者らが開店を祝いました。【映像】100キロの巨大なマグロの解体ショー（実際の様子）ミュージカルの劇場が集まるブロードウェイに12日、新たな店舗をオープンした「WOKUNI」には日本の片平ニューヨーク総領事をはじめ政財界の関係者およそ250人が詰めかけました。片平総領事「日本料理がより多くの