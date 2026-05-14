会社の実績に関してうその説明をし、投資会社から16億円以上をだまし取ったとして医療関連会社の社長だった男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子医療コンサルタント会社「MTU」の元社長・原拓也容疑者（38）は、おととし12月から3カ月の間に投資会社にうその説明をして16億円以上をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、原容疑者は会社で導入していないサービスの説明をして自社株の買収を