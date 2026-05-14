◇MLB ブレーブス4-1カブス(日本時間14日、トゥルイスト・パーク)カブスの今永昇太投手は8回途中2失点の力投も3敗目を喫しました。今季9度目の先発となった今永投手は、立ち上がり2イニング連続3者凡退。3回は1アウトから連打で1、2塁としますが、1番のマウリシオ・デュボン選手を併殺で打ち取ります。4回はドレーク・ボールドウィン選手に低めの変化球をとらえられ、先制ホームランを献上。それでも打線が直後の5回、ニコ・ホーナ