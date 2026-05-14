経団連は、裁量労働制の拡充に向け、新たに3つの業務の類型を対象に追加することなどを盛り込んだ提言を発表しました。【映像】日本成長戦略会議の様子高市総理大臣は「裁量労働制の見直し」を表明していて、政府の「日本成長戦略会議」や厚生労働省の審議会で議論が進んでいます。経団連はこれに合わせて、改めて裁量労働制の拡充を求める提言をまとめました。いまの裁量労働制は対象業務の範囲が狭く、適用労働者は1.4％