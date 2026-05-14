スピードスケート女子で通算１０個の五輪メダルを獲得した高木美帆さんが１４日、「柳屋あんず油」Ｐｒｅｓｅｎｔｓ第９回「黒髪大賞」授与式に林芽亜里、白鳥玉季とともに出席。見事な黒髪のロングヘアと、グレーと茶色の都会的なストレートシルエットのドレス姿を披露した。試合の時は髪の毛は結んでいる高木さんは、この日は胸まである黒髪を降ろして登場。試合のイメージとはまた違う一面を見せた。高木さんは、りくりゅ