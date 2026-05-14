元タレントの木下優樹菜さん（38）が13日、Instagramのストーリーズを更新。眠い中作ったという、そうめん弁当を公開し、注目を集めている。【映像】木下優樹菜さんと恋人のベッドでの姿や手作り弁当13歳の長女・莉々菜さんと10歳の次女・茉叶菜さんを育てている木下さん。元プロサッカー選手で交際相手の三幸秀稔さん（32）を「ステップファミリー」と紹介しており、SNSでは一緒のベッドで寝ている姿も披露している。眠い中で