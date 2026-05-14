「シャウ狩り」が14日、X（旧ツイッター）で急上昇しトレンド上位にランクインした。この日、日本ハムの主力商品「シャウエッセン」の公式X（旧ツイッター）が更新され、「実は、日本ハム北海道ファクトリー旭川工場では、くだもの狩りならぬ『シャウ狩り』ができるんです！」と告知。「工場見学の後に、吊るされたできたてのシャウエッセンが登場！できたてのパリッ!!とした食感と香り、自分で収穫したこともあいまっておい