外食大手2社が中東情勢の影響と対応策を明かしました。【映像】中東情勢で「食用油値上げ要請」外食大手の影響と対応策「ガスト」などを運営するすかいらーくHDは、イラン情勢による原油高の影響を受けて食用油の値上げ要請がすでに来ていることを明かしました。また、ナフサの供給の影響を受ける弁当用の包材やビニール手袋などは、夏までの在庫を確保しているものの、秋以降の状況は不透明だとして、代替品や新規の調達ル